Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.S. yönetimindeki 02 KP 599 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan A.T. ve M.E.S. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alının yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA