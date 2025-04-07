Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım’ın koordinasyonunda, su ürünleri kontrol ekibi ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın katılımıyla su ürünleri av yasağına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Kahta Çayı, Arılı Köyü Çayı ve Atatürk Barajı’nın 13, 14 ve 15 numaralı bölgelerinde yapılan kontrollerde, kaçak avcılıkta kullanılan toplam 450 metre uzunluğunda balık ağı ele geçirildi. 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında yürürlükte olan avlanma yasağı kapsamında yapılan denetimlerde, yasağa uymayan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, balıkların üreme dönemini korumak amacıyla getirilen av yasağına dikkat çekerek, “Kahta genelinde denetimlerimiz aralıksız sürecek. Vatandaşlarımızın bu sürece duyarlılık göstermesi büyük önem taşıyor” dedi.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve ekosistemin korunması adına yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ayrıca duyurdu.

Kaynak : PHA