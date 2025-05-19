Etkinliğe; Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kahta Kaymakamlığı, Kahta Belediyesi, Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kahta İlçe Stadı’nda gerçekleşen etkinliklerde, 20 farklı spor branşında yaklaşık 300 sporcu yeteneklerini sergiledi.

“Gençler yeteneklerini sergiledi”

Festival kapsamında düzenlenen müsabakalar ve gösteriler, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Öğrenciler ve genç sporcular, hem rekabet hem de eğlencenin bir arada yaşandığı anlamlı bir gün geçirdi.

Kaynak : PHA