Kahta'da GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin finanse ettiği Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Adıyaman ilinde üretim ve istihdam için bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi’ kapsamında 99 çiftçiye % 70 hibeli üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım ve çiftçiler katıldı.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, projeye destek veren GAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne teşekkür ederek, çiftçilere yeni ekipmanlarının hayırlı olmasını diledi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise, “İlçemiz çiftçilerinin üretim gücüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ‘Üzüm Sıkma Makinesi Dağıtım Töreni’ programına katılmaktan büyük mutluluk duydum. Bu anlamlı destek için İlçe Tarım Müdürümüz Mehmet Selim Yıldırım başta olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin alın teriyle ürettiği her ürün, ilçemizin ve ülkemizin bereketidir. Dağıtılan makinelerin üretime bereket, emeklere kolaylık getirmesini diliyor, tüm üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlar temenni ediyorum" dedi.

Kaynak : PHA