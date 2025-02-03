Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçede Narkoasayiş Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde 286 şahıs ve 158 araç asayiş, trafik ve narkotik yönünden incelenmiş ve 19 araca toplamda 92 bin 984 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiği, ilçe genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.



Kaynak : PHA