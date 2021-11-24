Kahta’da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvası 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17.30 da Kahta Atatürk Spor Salonu’nda Kahta Fen Lisesi ile Akıncılar ÇPAL arasında yapılan maç ile başladı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, “24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvası olarak turnuvayı öğretmenler arasında sosyal ve sportif aktiviteleri arttırmak ve öğretmenler arasında kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla başlatıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvamıza 20 takım katılmış olup tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvasının açılışına Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Demir, kurum amirleri ve sporseverler katıldı.

iha