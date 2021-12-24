banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,878.25
ALTIN
691.04
DOLAR
12.12
STERLİN
16.41
EURO
13.77

Kahta’da Eğitim Öğretim Değerlendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda denetim ve incelemelerde bulundu.

24 Aralık 2021 Cuma 14:37
11 Okunma
Kahta’da Eğitim Öğretim Değerlendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda denetim ve incelemelerde bulundu.

MEB 2023 vizyonu doğrultusunda Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda yapılan denetimler kapsamında, Kahta ilçesinde okullar ve kurumlar yerinde incelendi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında yapılan denetimlerde Adıyaman Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı ve Şube Müdürleri okul ve kurumların tertip düzeni, donatım ve diğer bölümlerin eğitime hazırlık ve uygunluk durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Okullarda akademik başarıyı arttırmaya yönelik oluşturulan kurullar, okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okuma kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar, okulların kendine özgü yürüttüğü projeler ve salgın sürecinde yüz yüze eğitimde alınan tedbirlerin yerinde incelenmesi gibi konularda denetim ve incelemelerde bulunuldu. İnceleme ve denetimlerin tamamlanmasının ardından Kahta Öğretmenevinde düzenlenen istişare toplantısında, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Kahta ilçesinde düzenlenen inceleme ve denetimler hakkında Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Okullarımız ve kurumlarımızın ihtiyaç ve taleplerini Adıyaman Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Gönen ve ilgili şube müdürlerine ilettik. Çocuklarımızın daha iyi ortamlarda eğitim almaları için çalışacağız. Daha mutlu yarınlar için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın akademik başarısını artırmak adına hep beraber çalışacağız” şeklinde konuştu. Okul ve kurumlarda inceleme ve denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Eğitim öğretimdeki eksiklikleri gidermek, sorunları çözmek bizim öncelikli işimizdir. Yaptığımız ziyaretlerde idareci ve öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler aldık. Okulları yerinde görerek eksiklikler hakkında okul idaresi ve öğretmenlerden bilgi alıyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkânlar dâhilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Bakanlığımızın ülkemizdeki tüm öğrencilerimizin kaynak ihtiyacını karşılamak üzere basılı halde gönderdiği kitaplarımızın da dağıtımını yaptık" dedi.

Kahta Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Milli Eğitim şube müdürleri katıldı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 24.12.2021 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta’da altın hırsızı yakalandı
Kahta’da altın hırsızı yakalandı
Kahta’da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Kahta’da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Kahta’da polis ekipleri okul çevrelerinde sıkı denetim yaptı
Kahta’da polis ekipleri okul çevrelerinde sıkı denetim yaptı
AK Parti İlçe Başkanı Yeni'den Kahta Gençlik Merkezi'ne ziyaret
AK Parti İlçe Başkanı Yeni'den Kahta Gençlik Merkezi'ne ziyaret
Kahta Belediyesi’nden camilere hijyen desteği
Kahta Belediyesi’nden camilere hijyen desteği
Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti
Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti
Kahta Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Kahta Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Kahta’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Kahta’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Başkan Turanlı: En büyük engel sevgisizliktir
Başkan Turanlı: En büyük engel sevgisizliktir
Kahta’daki köylülerin köprü çilesi
Kahta’daki köylülerin köprü çilesi
Kahta Belediyesi 3. sondaj kuyusunu açtı
Kahta Belediyesi 3. sondaj kuyusunu açtı
Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı
Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı
Kahta’da fırıncılara düşük maliyetli un desteği
Kahta’da fırıncılara düşük maliyetli un desteği
Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı
Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı
Kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı
Kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı
Kahta’da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası
Kahta’da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası
Kaymakam Korkutata: “Basını önemsiyoruz”
Kaymakam Korkutata: “Basını önemsiyoruz”
Kahta’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Kahta’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
BYEGM İl Müdürü Güvel, Kahta’daki gazetecilerle bir araya geldi
BYEGM İl Müdürü Güvel, Kahta’daki gazetecilerle bir araya geldi
'Kurtuluş' Romanı Yazarı Çelebi’den Kaymakam Korkutata'ya ziyaret
'Kurtuluş' Romanı Yazarı Çelebi’den Kaymakam Korkutata'ya ziyaret
Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti
Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti
Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü
Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü
Kahta’daki çevre yolu alt yapı çalışmaları devam ediyor
Kahta’daki çevre yolu alt yapı çalışmaları devam ediyor
Kahta Ziraat Odası Başkanlığı meclis toplantısında bir araya geldi
Kahta Ziraat Odası Başkanlığı meclis toplantısında bir araya geldi
HAYTAP Kahta’da sokak hayvanlarını unutmadı
HAYTAP Kahta’da sokak hayvanlarını unutmadı
Kahta'da kırsal destekler anlatıldı
Kahta'da kırsal destekler anlatıldı
Kahta OSB’de yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Kahta OSB’de yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Arikent Deresi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor
Arikent Deresi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor
Kahta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı
Kahta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim