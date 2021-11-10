Kahta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı

Programa, Kaymakam Selami Korkutata, İlçe Belediye Başkanı İbrahim Halil Yusuf Turanlı, Jandarma Üsteğmen Abdülkadir Ceran, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, Kurum Amirleri, STK temsilcileri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu akabinde İstiklal Marşı okundu.

Ardından Jandarma Astsubay Çavuş Süleyman Mangal, Atatürk’ün askeri kişiliği hakkında günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

Kahta Kaymakamlığında düzenlenen törenin ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı, Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda devam etti.

Burada açıklama yapan Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hasan Çimen, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konuşulmalıdır. Atatürk sadece 10 Kasımlarda değil her daim hatırlanmalı ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konuşulmalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerlerinin çok iyi bilinmesi, büyük Atatürk’ün ebedi istirahatgahında huzur içinde yatması bakımından da önemlidir” dedi.

Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Atatürk’ün sevdiği ezgiler seslendirildi.

Program, Atatürk’ün hayatının ve Milli Mücadele döneminde yaşanan kahramanlıkların anlatıldığı 10 Kasım belgesel çalışmasının sunulmasıyla sona erdi.