Görüşmede, Kâhta’da engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri geliştirmek amacıyla Protez ve Ortez Koordinasyon Merkezi kurulması konusu ele alındı. Gaziantep Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan bu merkezde, engelli bireylerin protez ve ortez ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu proje kapsamında, belediye olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek çalışmalar planlandı. Yapılacak iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi bireylerin protez ve ortez teminine erişimi kolaylaştırılacak.

Kâhta Belediye Başkanı M. Can Hallaç,"Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara daha konforlu ve erişilebilir bir hayat sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Engelsiz bir Kâhta için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Belediye yetkilileri, önümüzdeki süreçte ilgili kurumlarla ortak projeler geliştirerek, Kâhta’daki engelli bireylerin desteklenmesine yönelik yeni adımlar atacaklarını belirtti.



Kaynak : PHA