Kahta Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda temizlik işleri ve su hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yeni araç belediye envanterine kazandırıldı. Yeni takviyeyle birlikte belediyenin araç filosuna eklenen toplam araç sayısı 40'a ulaştı. Özellikle su işleri ve temizlik hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araçların hizmete alınmasıyla sahadaki çalışmaların daha hızlı, verimli ve kesintisiz şekilde yürütülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye daha güçlü ve hızlı hizmet sunabilmek adına araç filosunu adım adım büyüttüklerini açıkladı.

'Hizmet Kapasitesi Artıyor'

Başkan Hallaç, belediye bünyesine kazandırılan yeni araçların sahadaki hizmet gücünü artıracağını belirterek, 'Bugün iki yeni aracımızı daha bünyemize katarak toplamda 40'ıncı aracımıza ulaşmış bulunuyoruz. Araçlarımızdan biri Su İşleri Müdürlüğümüzün sahadaki çalışmalarına destek sağlayacak, diğeri ise Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün hizmet kalitesini artıracak çöp toplama aracıdır. Her yeni araç, hemşehrilerimize daha hızlı ulaşmak ve daha temiz, daha düzenli bir Kahta için attığımız önemli bir adımdır' dedi.

'Yeni Yatırımlar Sürecek'

Önümüzdeki dönemde yeni araç yatırımlarının devam edeceğini ifade eden Başkan Hallaç, belediyenin hizmet kapasitesini daha da artıracaklarını kaydederek, 'Önümüzdeki aylarda araç filomuzu güçlendirmeye devam edecek, yeni araçları da Kahta'mıza kazandıracağız. Söz verdiğimiz gibi çalışmayı ve Kahta'mızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeni araçların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Hallaç, yatırımların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet olarak yansıyacağını vurguladı.

