Kadınlara Çiçek ve İkramda Bulunuldu

Etkinlik kapsamında kadınlara çiğköfte ikram edilirken, karanfil dağıtıldı. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, programda yaptığı konuşmada kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, “Kadınlarımız, hayatın her alanında emekleri, sevgileri ve fedakârlıklarıyla toplumun temelidir. Annelerimizin şefkati ve kadınlarımızın gücüyle daha güzel bir gelecek inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kadın, Hayatın Kaynağıdır”

Başkan Hallaç, kadınların toplumsal hayattaki rolüne değinerek, “Kadın, sadece hayatın içinde değil, aynı zamanda hayatın kaynağıdır. Bir anne olarak merhametiyle, sevgisiyle ve fedakârlığıyla toplumu inşa eden en kıymetli varlıktır. Annelerimiz, yalnızca evlatlarını değil, aynı zamanda toplumun geleceğini de şekillendirir” dedi.

Çocuklara Özel Etkinlikler Düzenlendi

Program kapsamında çocuklar için çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Eğlenceli etkinliklerle çocukların vakit geçirdiği programda, kadınların sosyal hayattaki yerinin önemine dikkat çekildi.

Birlik ve Dayanışma Mesajı Verildi

Kahta Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlik, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparken, birlik ve dayanışma mesajı da verdi. Program, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, kadınlara yönelik farkındalığı artırmayı amaçladı.

Kaynak : PHA