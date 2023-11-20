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Edinilen bilgiye göre kaza, Andırın-Kadirli yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Harboğazı mevkiinde E.Ö. yönetimindeki 34 GLB 497 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çelik bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan A.D (23) ve H.D (23) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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