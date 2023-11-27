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Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 61 yaşındaki Ahmet Baykız’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Baykız'ı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Onikişubat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Baykız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baykız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak : PHA