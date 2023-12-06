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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir haftada yapılan operasyon ve baskınlarda çeşitli suçlardan araması bulunan 103 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şüpheli ve hırsızlık olaylarına karışan 61 şüpheli olmak üzere toplam 173 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 173 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon ve baskınlarda 77,48 gram metamfetamin, 368 adet sentetik ecza ve 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 173 şüpheliden 77'si çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : PHA