Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 64 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi ile ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 kişi olmak üzere toplam 87 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 35’i tutuklandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 30 kilo 359 gram sukunk, 57,25 gram metamfetamin, 122,76 gram esrar, 61,81 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 622 sentetik hap, 17 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan durumlarla ilgili olarak trafik ekipleri de çeşitli işlemler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 131 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 64 araca abartı egzozdan ve 395 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan ceza uygulandı.

Kaynak : PHA