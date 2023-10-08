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Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Ağlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yakınları Yakup Kurt'tan bir süre haber alamayınca aramaya başladı. Arama başarısız olunca eve dönen yakınları Yakup Kurt'u yerde hareketsiz görünce durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Yakup Kurt'un öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi.



Kaynak : PHA