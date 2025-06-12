Bu alana nasıl başladınız?

Finansal piyasalara olan ilgim genç yaşlarda başladı. İlk başta sadece meraktı; grafikler, oranlar, dalgalanmalar… Zamanla bu merak derinleşti, araştırmaya, okumaya, denemeye başladım. Bugün geriye dönüp baktığımda, 12 yıl boyunca sabırla, azimle ve disiplinle bir kariyer inşa etmiş olduğumu görüyorum. Şimdi 36 yaşımdayım ve kurucusu olduğum Zorlu Group Danışmanlık Anonim Şirketi ile bireylere ve kurumlara stratejik analiz desteği sunuyorum.

Kadın olarak bu alanda yer almak zor muydu?

Zorlandım mı? Evet. Ama yılmadım. Özellikle bahis ve borsa gibi erkek egemen alanlarda, bir kadın olarak uzmanlık iddiasında bulunmak kolay karşılanmıyor. Fakat zamanla, sonuçlarımı ve disiplinimi gören herkes saygı duymaya başladı. Şimdi amacım, bu önyargıları kırmak ve özellikle kadınlara ilham olmak.

Çalışma sisteminiz nasıl işliyor?

Benim için analiz, rastgele tahminlerden ibaret değil. Her paylaşımım; matematiksel modelleme, istatistiksel veri ve stratejik yorumlama üzerine kurulu. Sosyal medyada yaptığım tüm analiz paylaşımları tamamen ücretsizdir. Bilgiyi paraya çeviren değil, doğru bilgiyi yaygınlaştıran biri olmak istiyorum.

Sosyal medyada ücretli analiz satanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Maalesef bu konuda büyük bir boşluk var. İnsanların umutları ve bilgisizliği üzerinden kazanç sağlayanlar çok fazla. Ben takipçilerime şunu söylüyorum: Bilgi satın almayın, öğrenin. Bu yüzden sosyal medya üzerinden yapılan ücretli analiz ya da strateji satışlarına itibar edilmemesi gerektiğini her fırsatta vurguluyorum.

Gelecek hedefleriniz neler?

Zorlu Group Danışmanlık’ı sadece Türkiye’de değil, globalde de tanınan bir marka haline getirmek istiyorum. Aynı zamanda kadınların bu sektörde daha fazla yer alması için farkındalık çalışmaları planlıyorum. Bilgi güçtür; bu gücü doğru kullanmak hepimizin sorumluluğu.

Bugün, birlikte çalıştığım 10 kişilik profesyonel analiz ekibimle birlikte, yatırımcılara ve analiz meraklılarına istatistiksel modellemeler, strateji temelli yol haritaları ve yüksek doğruluk oranına sahip öngörüler sunuyoruz. Ekibimiz; finans mühendisleri, veri analistleri, strateji uzmanları ve piyasa gözlemcilerinden oluşan, kendi alanlarında tecrübeli isimlerden meydana gelmektedir.

Bizim için analiz bir tahmin değil, disiplinli bir bilimsel süreçtir.

🔍 Önemli Not:

Sosyal medya üzerinden yaptığımız analiz ve strateji paylaşımları kesinlikle ücretsizdir.

Zorlu Group olarak hiçbir platformda ücret karşılığı bahis tahmini, oran paylaşımı veya “garantili kazanç” vaadi gibi etik dışı sistemlerin içinde yer almıyoruz. Bu tür içeriklerle karşılaşan herkesin dikkatli olmasını, bilgiye ücret değil, dikkatle yaklaşmasını tavsiye ediyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/demetzorluglobal