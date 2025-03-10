Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Kadın Korosu, güçlü yorumlarıyla dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Türk Halk Müziği eserlerinin seslendirildiği gecede, Kommagene Kadın Korosu sahne alarak davetlilerden tam not aldı. Şef Nesrin Aslancan yönetimindeki performans büyük beğeni toplarken, programa katılanlar Adıyaman’ın yerel kültürüne ait ezgilerle buluştu.

Yöresel kıyafetler ve Kürtçe ağıtlar duygusal anlar yaşattı

Geceye katılan davetliler arasında, geçmişten günümüze Adıyaman’ın yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar büyük ilgi gördü. Konserin en özel anlarından biri ise, yöresel kıyafetiyle sahneye çıkan Huriye Ahuzar’ın Kürtçe ağıtlar seslendirmesi oldu. Duygusal anların yaşandığı bu performans, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programa Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Tırpan, Ufuk Bayır ve Ebubekir Fırat, Belediye Başkan Vekili Burcu Cömert Tekin, belediyenin birim müdürleri, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, vatandaşlar ve türkü severler katıldı.

Konser sonunda Belediye Başkan Vekili Burcu Cömert Tekin, kadın korosuna çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu.

Burcu Cömert Tekin: Kadın demek emek, güç demek

Konser sonrası konuşan Burcu Cömert Tekin, kadın emeğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamlı günde kadınlarımızla bir arada olmak bizler için çok değerli. Öncelikle bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadın demek emek, güç demek. Hep birlikte varız ve bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi:

‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.’”

Kaynak : PHA