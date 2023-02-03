Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda ruhsatsız tüfek tamir ve imalatı yapıldığı bilgisi üzerine ev ve işyerine operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından ev ve işyerine düzenlenen operasyonda 3 av tüfeği, 6 kuru sıkıdan çevrilme namlusu açık tabanca, 4 tüfek tetik tertibatı, 13 tüfek dipçiği, 6 tüfek namlusu, 7 tabanca namlusu, 6 tabanca üst kapağı, 96 tabanca şarjörü, 1 freze makinesi, 1 silah yapımında kullanılan torna makinası ve 41 silah yapımından kullanılan aletler ele geçirildi. Aramada ele geçirilenler muhafaza altına alınırken M.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.