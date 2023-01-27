Sağlıklı beslenme ile kabızlık arasında önemli bir ilişki olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, kabızlığı önlemek için 4 tavsiyede bulundu.

GÜNLÜK LİF TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Bu sorunu çözmek için ilk adım posa, yani lif tüketimini arttırmak olduğunu kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Günlük posa tüketimi yaşla orantılı olarak değişiyor. Yetişkin bireyler için günlük posa tüketimi 25-30 gram olmalı. 1000 kalori için ortalama 10-13 gram olarak düşünülebilir. 2 yaş ve üzeri çocuklar için ise günde yaş + 5 gram posa alımı öneriliyor. Yani 5 yaşındaki bir çocuk için günlük alması gereken posa miktarı 5+5, toplamda 10 gram olmalı. Posa kaynakları taze sebze ve meyveler, tam tahıllı besinler, kurubaklagiller ve ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu yiyeceklerdir" dedi.

GÜNLÜK YAKLAŞIK 2-3 LİTRE SU İÇİN

Kabızlığı önlemede ikinci önemli adım ise günlük yeterli su alımı olduğunu ifade eden Eren, "Günlük içilmesi gereken su miktarı kilo 30 cc ile çarpılarak bulunabilir. Yani 70 kg biri için günlük tüketmesi gereken su miktarı 70 ile 30 cc çarpımı ile bulunarak 2100 cc veya ortalama 2 litre olarak hesaplanabilir" dedi.

GÜNLÜK 20-40 DAKİKA FİZİKSEL AKTİVİTE YAPIN

Diğer önemli bir konu ise inaktif yani sedanter yaşam dediğimiz gün içinde çok az hareket eden özellikle masa başı çalışan gruptan oluşturduğunu belirten Eren, "Sağlık için atılan her bir adım insanlar için önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü yetişkin bireylerin haftada 150-300 dakika orta yoğunlukta bir fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Bu da günlük yaklaşık 20-40 dakika arası fiziksel aktiviteye (yürüyüş, koşu, bisiklet vb.) denk gelmektedir" diye konuştu.

HAZIR VE PAKETLİ GIDALARIN TÜKETİMİNİ EN AZA İNDİRİN

Eren, son tavsiyede ise, hazır yiyecekler ve paketli gıdalar fazla miktarda tuz içerir ve yüksek oranda tuz alımı dışkının kurumasına sebep olarak kabızlığa yol açabileceğini belirterek, bu yiyeceklerden de uzak durulmasını, tüketimini en aza indirilmesini istedi.