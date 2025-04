"The Real Housewives of New Jersey" programıyla bilinen ünlü sunucu Jennifer Altınel Aydın, kökenleri konusunda geniş bir yelpazeye sahip olsa da kendisini her zaman Türk olarak hissettiğini ve bu kimlikten asla kopmadığını ifade etti.

Süryani bir aileden geldiğini, annesinin Ermeni olduğunu ve babasının Diyarbakırlı olduğunu aktaran Aydın, tüm bu çeşitliliğe rağmen kimlik duygusunun her zaman Türk kimliği etrafında şekillendiğini söyledi. "Türk hissediyorum, ben Türk'üm" diyerek, kültürel köklerinden gurur duyduğunu vurgulayan Aydın, "Bazen insanlar bana kızıyorlar çünkü diyorlar ki: 'Sen Süryani'sin, Türk değilsin.' Ama aslında ne fark eder? Aynı topraktan geldikten sonra hepimiz kardeşiz" diye ifade etti.

AİLESİ SPONSORLUKLA ABD'DE KALDI

Jennifer Aydın, ailesinin Türkiye'den Amerika'ya göç hikayesini de aktardı. Ailesinin, evlilikten 1 yıl sonra 1972'de "daha iyi bir yaşam arayışıyla" Amerika'ya göç ettiğini ve burada sıfırdan hayat kurmaya çalıştığını belirtti. Babasının burada kuyumculuk mesleği sayesinde kısa süre içinde iş bulduğunu belirten Aydın, "O zamanlar dil yoktu, para yoktu ama işini çok iyi yapıyordu ve sponsorlukla Amerika'da yeni bir yaşam kurdular" diye konuştu.

ABD'de doğup büyümesine karşın Türkçeyi rahatlıkla konuşabilen Aydın, ana dilini evde öğrendiğini ve yaz tatillerinde Türkiye'ye sık sık gittiklerini söyledi. "Anneannemle, teyzemlerle, dayımlarla vakit geçirdiğimiz için Türkçe konuşuyorduk" diyen Aydın, kendi çocuklarının da Türkçe öğrenmesi için çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.

Beş çocuğu bulunan Aydın, "Çocuklarım küçükken Türkçe konuşamıyordu çünkü İngilizce onlara daha kolay geliyordu. Bir defasında oğlum küçükken, Türkçe konuşan birisini gördü ve ‘I don’t speak Spanish’ dedi. Türkçe’yi ve İspanyolca’yı karıştırmıştı” diyerek bir anıyı anlattı. Ancak şu an çocuklarının Türkçeyi öğrendiğini de belirten Aydın, evde küçük bir sınıf gibi olduklarını söyledi.

AİLESİ ZANAAT BECERİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ailesinin kuyumculuk sektöründe faaliyet gösterdiğini ve babasının Amerika'ya göç ettikten sonra da bu alanda devam ettiğini belirten Aydın, babasının el işçiliği ile mücevher tasarımı konusunda yetenekli bir zanaatkar olarak tanındığını söyledi.

Bir kardeşinin kuyumculuk işine devam ettiğini ve "John Michael's Jewelry" adı altında faaliyet gösterdiğini de kaydeden Aydın, kendisinin çocukluğunda ailesinin kuyumcu dükkanında çalıştığını işletme eğitimi almasına rağmen işletme alanında çalışmayı pek sevmediğini belirtti.

JENNIFER AYDIN'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR: ESTETİK OPERASYONLARIMI KOCAM GERÇEKLEŞTİRDİ

Jennifer Aydın, aynı zamanda estetik uzmanı da olan kocası Nebil Aydın'nın, kendisinin birçok estetik operasyonunu yaptığını da açıkladı.

Kocasının, kendisine "mommy makeover" adı verilen doğum sonrası karın bölgesinin küçültülmesi ve göğüslerin inceltilmesini içeren estetiği yaptığını belirten Aydın, bu müdahale sonrasında yaklaşık 9-10 kilo zayıfladığını söyledi. Jennifer aynı zamanda kocasının bu süreçte büyük destek olduğunu da sözlerine ekledi.

REALITY ŞOV KARİYERİNE NASIL ADIM ATTI?

Michigan'a taşındıktan sonra yalnızlık hissiyle mücadele eden Jennifer Aydın, eşinin staj yaptığı dönemde iki yıl boyunca Türk ya da Süryani arkadaş bulamadığı için kendini yalnız hissettiğini söyledi. Bu dönemde "Real Housewives" adlı reality şovunu izlemeye başladığını söyleyen Aydın, bu şovun kadınların para kazanmak için yaptıkları şeyler olduğunu düşündüğünü ve kendisinin de bu tür bir programda yer alabileceğini fark ettiğini dile getirdi.

Herhangi bir başvuru yapmadığı halde bir gün kendisine gelen e-posta üzerine Aydın, hikayesini ve fotoğraflarını gönderdi ve zamanla seçilme sürecine girdiğini aktardı. Jennifer Aydın böylece, reality şovda yer alma fırsatını yakalayarak büyük bir çıkış yaptığını ifade etti.

'YARDIM ETMEK İÇİN ÜNLÜ OLDUM'

Aydın, hayatının bir noktasında ünlü olma arzusunun yerine, insanlara yardım etmenin kendisi için daha değerli bir amaç haline geldiğini belirterek "Yardım etmek için ünlü olmak istedim. Gerçekten insanlara dokunmak, onlara yardımcı olabilmek çok önemli" dedi.

DEPREM FELAKETİNDE YARDIM TOPLADI

Kültürel kimliğinden bağımsız olarak yardımseverliğiyle tanınan ünlü oyuncu, Türkiye'deki 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı bağış kampanyasıyla da büyük takdir topladı. Deprem günü çok kötü olduğunu da belirten Aydın, "Yardım etmek isteyen çok insan vardı. Şov dünyasında da ünlü olmanın verdiği avantajla, topladığım paranın güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaşmasını sağlamak istedim" dedi. Aydın, kampanya sonucunda sadece bir hafta içinde 10 bin dolar topladığını da aktardı.

Ünlü oyuncu, yardım kampanyası sürecinde dönemin Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün kendisine ulaştığını ve evlerinde misafir ettiklerini aktardı. "Türk çayı koyduk, meyve, poğaça ve çörek sunduk. Türk misafirperverliği gerçekten çok özel bir şey" diyerek Türk kültüründeki misafirperverliği de vurgulayan Aydın, bu süreçte, Asiye Kay gibi yardımseverlerle tanışarak onların derneği "Limon" aracılığıyla yardım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Aydın, ayrıca bir sene sonra Türkiye'ye gidip, depremzedelerle bizzat tanıştığı anları da anlatarak, yardım çalışmalarının sadece maddi değil, manevi boyutuna da değindi. Aydın, "Okullara gittik, çocuklarla tanıştık ve onların hayatlarına dokunduk. Gördüğüm manzaralar beni derinden etkiledi. Oradaki insanlar hala hayatta oldukları için mutluydu. Bizim de yardım edebilmemiz, onlarla o anı paylaşabilmemiz, gerçekten çok anlamlıydı. Onlara yardımcı olabildiğim için mutluyum" sözleriyle duygularını da anlattı.