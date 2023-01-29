Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında Adıyaman’ın her yerinde uyuşturucu madde bilgilendirmesi yapılıyor. Son olarak ekipler tarafından Besni’nin Atmalı köyünde anne ve anne adayları bilgilendirildi.

Adıyaman’ın Besni ilçesi Atmalı köyünde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık ve Bilinçlendirme faaliyeti kapsamında Besni İlçesi Atmalı Köyünde 165 anne ve anne adayına ulaşıldı. Jandarma daha huzurlu bir Adıyaman için başlattığı görevlerden olan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Uygulaması ile Uyuşturucu ile Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu hakkında kadınlara bilgi verildi.