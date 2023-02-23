İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Adıyaman’da kurulacak olan Çadırkent için kendi öz kaynakları ile portatif tuvalet üretmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli olan depremlerin ardından bölgede bulunan ve kentimize yerleşen depremzedeler adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, çadırkent hazırlıklarını da sürdürüyor.

Adıyaman’nda kurulacak çadırkent için İzmit Belediyesi atölyelerinde soba, ranza, mobil tuvalet ve çadır üretiliyor.

Deprem bölgesi için boş varillerden soba imalatını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgenin en büyük ihtiyaçlarından olan mobil tuvalet çalışmalarına da devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlar bitene kadar atölyelerinde kendi öz kaynakları ile üretmeye devam edecek.