İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim veren İZMEK, yaşanan deprem felaketinin ardından mağdur olan vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMEK’teki kadın üreticiler, yapacakları el emeği ürünlerin malzemesini kendileri alarak deprem bölgesindeki vatandaşlara atkı, bere gibi kışlık ürünler üretiyorlar. Çalışmaları kısa sürede tamamlayacak kursiyerler, yaptıkları ürünleri deprem bölgesine gönderecek.

İZMEK Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Hacer Özkan, belediyenin nin bölgede kuracağı çadır kente yerleşecek vatandaşlar için tüm kursiyerlerle birlikte el emeği ürünler ürettiklerini belirterek, "Malzemesini tamamen kendimizin aldığı ve el emeğiyle yaptığımız oyuncak, atkı, bere, yelek ve bebek kıyafetlerini paketleme işleminin tamamlanmasının ardından deprem bölgesine göndereceğiz" dedi.