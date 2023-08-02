Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, maliyet artışlarına dikkat çekerek simitin fiyatına 3 TL'lik zam yapıldığını söyledi.

Böylelikle Ankara'da simit fiyatı yüzde 42 zamlanırken 100 gramlık Ankara Simiti 3 TL'lik zam ile 10 liradan satılmaya başlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Fahrettin Yokuş, iktidarın vatandaşın ekmeğine göz diktiğini öne sürdü.

"Beklenen oldu. Vergilere, akaryakıta gelen zam yine vatandaşın cebinden çıktı" diyen Yokuş, "Ankara'da simit fiyatı yüzde 42 oranında artırılarak 10 TL'ye yükseltildi. Çay/simit hesabı yaparak iktidara gelenler bu gün yüzleri kızarmadan 4 kişlik bir ailenin çay/simit hesabını yapabilecekler mi? Siyasi iktidarın utanç tablosu; asgari ücret 11 bin 402 TL, açlık sınırı 11 bin 658 TL. Vatandaşlar artık asgari ücretle çcay, simit alamayacak hale getirenler utansın" diye konuştu.