İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu. Altıntaş ilk paylaşımında, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/ay_altintas/status/1632115101627973633

İSTİFASINI GERİ ALDI

İlk yaptığı paylaşımdan üç saat sonra ise yeni bir paylaşımda daha bulunan Altıntaş, "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullanarak, "Değerli Genel Başkanımla yaptığımız değerlendirmede, son günlerde liderler seviyesindeki iletişim dilinin toplumun geniş kitlelerinde itham edici ve ayrıştırıcı hale gelmesinin, karşı karşıya olduğumuz problemlerin çözümünü zorlaştırdığına dair inancımı dile getirdim. Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir şekilde yürütüleceğine dair inancım artmış bulunmaktadır. Özlediğimiz huzur ve güven dolu günlere bir an önce kavuşma dileğimle milletimize saygılarımı sunuyorum" dedi.

https://twitter.com/ay_altintas/status/1632164409396150272