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İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Milletvekili Akalın, İsrail güçlerinin, Gazze'deki bir hastaneyi hedef alması ve Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı üzere saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybetmesi, uluslararası arenada büyük tepkilere neden olduğunu kaydederek, yaşanan dehşet verici olayı sert dille kınadı.

Akalın, uluslararası hukukun açık ihlali olarak gördüğü bu saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek "İsrail yönetiminin, sivilleri hedef alan bu saldırıları, hiçbir şekilde meşruiyet kazanamaz. Uluslararası toplum, bu vahşete sessiz kalmamalı ve adaletin yerine gelmesini sağlamak için harekete geçmelidir" çağrısında bulundu.