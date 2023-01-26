Üç aylar Müslümanlar için sevinç, bereket ve mağfireti içinde barındıran bir mevsimdir diyen İyi Partili Doğan, “Faziletli gün ve geceleri fırsata çevirmeli, bizler için büyük birer nimet olduğunu asla unutmamalıyız” dedi.

Doğan, açıklamasında “İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar; İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Dayanışma, birliktelik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, küslüklerin ortadan kalkıp yerini barışa bıraktığı, duyguların karşılıklı biçimde hissedildiği günlerimizden bir tanesi de üç ayların başlangıcı anlamını taşıyan mübarek Regaip Kandil’idir. Bu faziletli gün ve geceleri fırsata çevirmeli, bizler için büyük birer nimet olduğunu asla unutmamalıyız. Bu vesile ile mübarek Regaip kandilinizi kutluyor, ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.