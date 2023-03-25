Adalet Partisi'nden Milletvekili olan rahmetli Halil Ağar’ın torunu olan Adıyamanlı iş İnsanı Sadık Burak Gelir, ilkeli siyaset, ilkeli duruş, değerlere bağlı kalmak ve tek dönem hizmet etmek sözüyle hareket ederek İYİ Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı oldu.

Eğitim hayatında başarılı performansını iş hayatına taşıyan Gelir, Adıyaman'da milletvekili olduğu taktirde ciddi yatırımlar ve katkı taşıyacağını söyledi.

"İlkeli siyaset, İlkeli duruş, değerlerimize bağlı kalmak, tek dönem Hizmet etmek sözümdür"

24. Dönem MHP 1.sıra Adıyaman Milletvekilli Adayı olan Burak Gelir, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde, İYİ Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Gelir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlkeli siyaset, İlkeli duruş, değerlerimize bağlı kalmak, tek dönem Hizmet etmek sözümdür. Toplumda adaletsizliğe sebep olacak tutum ve davranışlardan kaçınmak, Toplumla doğru bir şekilde iletişim kurarak, halkın beklentilerini anlamak ve onları temsil etmek. İleri dönük vizyon sahibi olmak. Geleceği öngören yatırımlar ve insan onuruna yakışır şekilde kentimizi hizmetlerle taçlandıracağız. Ekonominin darboğazında olan memleketimizdeki işsizlik sorununa neşterle keserek iş insanlarını çekmek adına imkanlar sağlayacağız. Eğitim alanında da batıda ne varsa Adıyaman'da da aynısı olacak şekilde çocuklarımızın eşit düzeyde ediğim almasını sağlayarak geleceğe hazırlayacağız. Bu kente sözümüz var. Halkımızın her türlü sıkıntısını yerinde çözeceğiz. Sigara kutularına yazma zamanı geçmiştir. Yüz yüze gönüllere dokunarak onların sorunlarını kendi sorunumuz olarak görüp o anlamda hareket ederek. Bizim için önemsiz olabilir ama halkımız için önemlidir anlayışıyla çözüme ulaştıracağız."



Kaynak : PHA