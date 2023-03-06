İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün yaptığı basın toplantısında; Cumhurbaşkanlığı adaylığı için işaret ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5'li masanın toplantısına bir saat kala İYİ Parti Genel Merkez ek binasına beklenmeyen buluşma gerçekleştirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE GELDİK

Millet İttifakı'nın belediye başkanları olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kısa süren ziyaret ardından bina önünde açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkın arzusu olduğunu belirterek, bu durumu Genel Başkan Akşener'e ilettiklerini söyledi.

ZORLU: AKŞENER'İN MASAYA KATILMASI BEKLENİYOR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Milletin Sesi ve Milletin İradesi olma sorumluluğunun en başından duyan ve milletimizin sesi ve heyecanlandırıcı olduğunu düşündüğümüz yeni bir öneriyle Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur. Her iki belediye başkanı yaptığı ziyaretlerinde de, kendilerine yetkileri arttırılmış Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kabul etmeleri önerilerini gündeme getirdi" dedi. Başkanların, Akşener'in önerisini Kılıçdaroğlu'na ileteceklerini aktaracağını belirten Zorlu, Meral Akşener'in de saat 15.00'te yapılacak olan toplantıya katılmasını umduklarını söyledi.