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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, 6 belediye başkan adayını daha açıkladı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Manisa'da Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri, Antalya'da Döşemealtı ve Gündoğmuş ilçeleri ile Giresun'un Tirebolu ilçesi ve Kilis Belediye Başkan adaylarını netleştirdi.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 belediye başkan adayını daha duyurdu.

Genel Başkan Akşener, Ahmet Orhan’ı Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı; Abdullah Aktuna’yı Manisa Ahmetli Belediye Başkan Adayı; Emre Afacan’ı Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı; Mehmet Ali Gürses'i Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı; Bülent Kara Giresun Tirebolu İlçe Belediye Başkan Adayı; gazeteci yazar Yasin Topaloğlu'nu ise Kilis Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.,