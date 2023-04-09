Teslim edilen listelerde AK Parti'de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yapan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan, Buğra Kavuncu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın ise Hatay 2. sıradan, yine eski futbolcu Ünal Karaman'ın ise Konya 1. sıradan listeye girdiği görüldü.

9 İLDE ADAY ÇIKARMADI

İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.

Alpaslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan 1'inci sıradan aday gösterildi.

TESLİM EDİLEN ADAY LİSTESİNE GÖRE İL İL ADAYLAR ŞÖYLE

Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra

İŞTE İL İL TAM LİSTELER

HÜDA-Par seçimlere katılmayacak... CHP ek protokol verdi HÜDA-Par seçimlere katılmayacak... CHP ek protokol verdi

ADANA 1 AYYÜCE TÜRKEŞ
ADANA 2 BİLAL BİLİCİ
ADANA 3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
ADANA 4 MEHMET SERTAÇ DURAK
ADANA 5 ŞULE  GÖK TÜDEŞ
ADANA 6 REMZİ OĞUZ YILMAZ
ADANA 7 BURAK YİĞENOĞLU
ADANA 8 İSA AYANOĞLU
ADANA 9 BAHADIR CEYHANLI
ADANA 10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
ADANA 11 NİHAL AĞCA
ADANA 12 ERKAN CAN
ADANA 13 ERCAN ATALAY
ADANA 14 SİNEM ULUDAMAR
ADANA 15 HÜLYA AKKÖZ
ADIYAMAN 1
ADIYAMAN 2
ADIYAMAN 3
ADIYAMAN 4
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 1 HAKAN ŞEREF OLGUN
AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA ENİS ARABACI
AFYONKARAHİSAR 3 SAFFET ACAR
AFYONKARAHİSAR 4 OKŞAN ULUSOY EFE
AFYONKARAHİSAR 5 GÖNÜL AR GÜNGÖR
AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ACAR
AĞRI 1 ÖZHAN KOÇİNTAR
AĞRI 2 METİN AYDEMİR
AĞRI 3 KENAN KAÇMAZ
AĞRI 4 ÇAĞDAŞ ÇELİK
AMASYA 1 İBRAHİM MERMER
AMASYA 2 MEHMET KİP
AMASYA 3 HİKMET RUŞEN MENEKŞE
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN
ANKARA-1 2 AHMET EŞREF  FAKIBABA
ANKARA-1 3 KEVSER OFLUOĞLU
ANKARA-1 4 YETKİN  ÖZTÜRK
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ
ANKARA-1 6 BURÇİN ÇİÇEK
ANKARA-1 7 METEHAN ERDEM
ANKARA-1 8 OSMAN TOPAL
ANKARA-1 9 ONUR HONDOROĞLU
ANKARA-1 10 ECE ÖZEN AKAN
ANKARA-1 11 AHMET  ALTIPARMAK
ANKARA-1 12 AHMET  ERENOĞLU
ANKARA-1 13 MUHAMMET  ECEL
ANKARA-2 1 ADNAN BEKER
ANKARA-2 2 SEDAT AKSAKALLI
ANKARA-2 3 UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
ANKARA-2 4 FATMA ÖZKAN
ANKARA-2 5 MUHARREM BEŞİR
ANKARA-2 6 RAMAZAN DEĞERLİ
ANKARA-2 7 ERDOĞAN YILDIRIM
ANKARA-2 8 FATMA GÜLÜMSER BİROL
ANKARA-2 9 NADİR ÇETİNKAYA
ANKARA-2 10 ÖZCAN DAĞGEÇ
ANKARA-2 11 ELMAS YAĞMUR
ANKARA-3 1 YÜKSEL ARSLAN
ANKARA-3 2 KÜRŞAD ZORLU
ANKARA-3 3 FATİH KOCA
ANKARA-3 4 SEVİN ÇAĞLAYAN
ANKARA-3 5 TAMER KAYAALP
ANKARA-3 6 SERDAR SARGIN
ANKARA-3 7 MEHMET ARSLAN
ANKARA-3 8 KADRİYE ÜNLER
ANKARA-3 9 BERNA ŞAHİN
ANKARA-3 10 SEVGİ YALAV
ANKARA-3 11 MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
ANKARA-3 12 MEHTAP  DEMİRHAN ÖZDEMİR
ANTALYA 1 UĞUR  POYRAZ
ANTALYA 2 AYKUT KAYA
ANTALYA 3 ALİ ADNAN KAYA
ANTALYA 4 AYŞEN KURT
ANTALYA 5 SERKAN TETİK
ANTALYA 6 İLHAMİ  OKUDAN
ANTALYA 7 MEHMET BAŞARAN
ANTALYA 8 NESRİN ÜNAL
ANTALYA 9 MUSA ERTUĞAN
ANTALYA 10 MESUT YILMAZ
ANTALYA 11 DURMUŞ KAPLAN
ANTALYA 12 ARİF KOCABIYIK
ANTALYA 13 BAŞAK KARATAŞ
ANTALYA 14 DURMUŞ ALİ ARSLAN
ANTALYA 15 NEŞE  TOKER
ANTALYA 16 LEVENT  ÖZDEMİR
ANTALYA 17 HATİCE AVCI
ARTVİN 1 HAMZA GEZMİŞ
ARTVİN 2 HÜSEYİN IŞIK
AYDIN 1 ÖMER KARAKAŞ
AYDIN 2 AHMET ERTÜRK
AYDIN 3 TUĞÇE  CANPOLAT YILMAZ
AYDIN 4 ERHAN ALGAN
AYDIN 5 SEMRA  YÜCEL
AYDIN 6 FEVZİ KÖSE
AYDIN 7 CEMAL SARI
AYDIN 8 PINAR ÖNCER
BALIKESİR 1 TURHAN ÇÖMEZ
BALIKESİR 2 ÖZLEM URAL
BALIKESİR 3 NEDİM TUNA
BALIKESİR 4 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
BALIKESİR 5 NİLGÜN BAŞARAN
BALIKESİR 6 MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
BALIKESİR 7 METİN ÖZGÜR
BALIKESİR 8 KEMAL GİRGİN
BALIKESİR 9 MEHMET ÇALIK
BİLECİK 1 HALİL AYDOĞDU
BİLECİK 2 EREN GÜVEN
BİNGÖL 1 HASAN  KIZILBOĞA
BİNGÖL 2 SEMA  TANİN
BİNGÖL 3 AHMET ARPA
BİTLİS 1 EDİP SAFTER GAYDALI
BİTLİS 2 LEVENT  NASIR
BİTLİS 3 MAŞALLAH ASLAN
BOLU 1 AHMET  ÖRNEKBAŞ
BOLU 2 İRFAN BAYAR
BOLU 3 SUAT ORHAN
BURDUR 1 FARUK ERKAN
BURDUR 2 SAFA SÖNMEZ
BURDUR 3 MEHMET YAVAŞ
BURSA-1 1 YÜKSEL SELÇUK  TÜRKOĞLU
BURSA-1 2 SEVİNÇ ATABAY
BURSA-1 3 YÜKSEL YILMAZ
BURSA-1 4 ŞEYDA ŞAHİN
BURSA-1 5 YAHYA BAHADIR
BURSA-1 6 BİRGÜL  YILDIZ GÜNAY
BURSA-1 7 RESÜL KAPLAN
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK
BURSA-1 9 EVREN ŞAHİN
BURSA-1 10 FEYZA TEMEL
BURSA-2 1 HASAN TOKTAŞ
BURSA-2 2 İBRAHİM ALAGÖZ
BURSA-2 3 ORHAN ÖZER
BURSA-2 4 SERMİN CAN ÖZENSOY
BURSA-2 5 ERDAL AY
BURSA-2 6 HATİCE DENİZ
BURSA-2 7 ZAFER MİLLİ
BURSA-2 8 OSMAN ATALAY AKMAN
BURSA-2 9 ENVER YENİÇERİ
BURSA-2 10 DİLEK DURAK
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ
ÇANAKKALE 2 CENGİZ YALÇIN
ÇANAKKALE 3 ZİŞAN ÖZAYDIN
ÇANAKKALE 4 MEVLÜT İNANÇ
ÇANKIRI 1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
ÇANKIRI 2 OYA YAKIN
ÇORUM 1
ÇORUM 2
ÇORUM 3
ÇORUM 4
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK
DENİZLİ 2 İBRAHİM ŞENEL
DENİZLİ 3 KADİR TATIK
DENİZLİ 4 ŞEBNEM  BABABALIM YAĞCI
DENİZLİ 5 UĞUR  ÇİZMECİOĞLU
DENİZLİ 6 VEYSEL KARAÇOR
DENİZLİ 7 NAZLI YAŞATÜRK
DİYARBAKIR 1 VEJDİN ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ
DİYARBAKIR 3 ERDAL YILMAZ
DİYARBAKIR 4 HÜSEYİN  GÜRAN
DİYARBAKIR 5 SEÇİL AKIN
DİYARBAKIR 6 MEHMET EMİN EKİN
DİYARBAKIR 7 AHMET BAŞARİ
DİYARBAKIR 8 KENAN KAYA
DİYARBAKIR 9 EMRULLAH ÇERİ
DİYARBAKIR 10 YAKUP ÖZKAYA
DİYARBAKIR 11 NAZIM KAYA
DİYARBAKIR 12 ERKAN YILMAZ
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN
EDİRNE 2 DİLEK KIRMIZI
EDİRNE 3 HASAN HAKAN ŞAHİN
EDİRNE 4 HÜSEYİN ERKİN
ELAZIĞ 1 İRFAN SÖNMEZ
ELAZIĞ 2 YÜKSEL ERCAN
ELAZIĞ 3 ABDULKERİM EFLATUN
ELAZIĞ 4 ŞENAY ALADAĞ DEMİREL
ELAZIĞ 5 NAHİT BAYKARA
ERZİNCAN 1
ERZİNCAN 2
ERZURUM 1 ZEKAİ KAYA
ERZURUM 2 MELİH KIRKPINAR
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR
ERZURUM 4 FATİH ARAS
ERZURUM 5 FATİH KARATAŞ
ERZURUM 6 ESRA AKPINAR
ESKİŞEHİR 1 İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
ESKİŞEHİR 2 ÖZLEM AYRANCI
ESKİŞEHİR 3 MELİH AYDIN
ESKİŞEHİR 4 ÖMER İBRAHİM SAYIN
ESKİŞEHİR 5 HAKAN KAYMAK
ESKİŞEHİR 6 YAĞMUR GÜRSÖĞÜT
GAZİANTEP 1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
GAZİANTEP 2 MEHMET AY
GAZİANTEP 3 MEHMET  ÖZBERK
GAZİANTEP 4 MEDİNE İLAY YILDIRIM
GAZİANTEP 5 MUSTAFA ALTUNBAŞ
GAZİANTEP 6 MEHMET MURAT YAPRAK
GAZİANTEP 7 MESUT NİZİPLİOĞLU
GAZİANTEP 8 SEMA  ALBAYRAM
GAZİANTEP 9 MEHMET ALİ YILDIRIM
GAZİANTEP 10 TİBET EKİNCİ
GAZİANTEP 11 OKTAY İYİSARAÇ
GAZİANTEP 12 NERMİN TUZCU
GAZİANTEP 13 HASAN ALPDOĞAN
GAZİANTEP 14 ABUBEKİR TEK
GİRESUN 1 ÜNZİLE YÜKSEL
GİRESUN 2 HAKAN BEKTAŞ
GİRESUN 3 KAYA YILDIZ
GİRESUN 4 MUSTAFA DİZDAR
GÜMÜŞHANE 1 MUZAFFER ALTIPARMAK
GÜMÜŞHANE 2 BEDRİ AĞAÇ
HAKKARİ 1
HAKKARİ 2
HAKKARİ 3
HATAY 1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
HATAY 2 GÖKHAN ZAN
HATAY 3 GÜLÜMSER  CEYLAN KÖLE
HATAY 4 SARPER DAVUT
HATAY 5 İLYAS UYGUR
HATAY 6 MEHMET OĞUZ  TURAN
HATAY 7 AYLİN ANIL ARSLAN
HATAY 8 OSMAN AĞCA
HATAY 9 ÇAĞATAY KARAMANOĞLU
HATAY 10 MUHAMMET MUSTAFA  BALCI
HATAY 11 TUNA EBRU  ÖZDEMİR
ISPARTA 1 AYLİN CESUR
ISPARTA 2 TİMUÇİN KODAMAN
ISPARTA 3 İSMET YILMAZ
ISPARTA 4 FARUK TORUN
MERSİN 1 BURHANETTİN KOCAMAZ
MERSİN 2 AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
MERSİN 3 ALİ ER
MERSİN 4 ESRA KAHRAMAN 
MERSİN 5 ÖZER  ÖZEL
MERSİN 6 MEHMET TURGUT
MERSİN 7 YÜKSEL ÇELİK
MERSİN 8 ESİN ERKOÇ
MERSİN 9 ALİ RIZA ÖZDENİZ
MERSİN 10 MEHMET TÜRE
MERSİN 11 MEHMET YUNUS  SEVEN
MERSİN 12 MUSTAFA ATEŞ
MERSİN 13 HİLAL USTA
İSTANBUL-1 1 NİMET ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 2 BURAK AKBURAK
İSTANBUL-1 3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI
İSTANBUL-1 4 BAVER  MİROĞLU
İSTANBUL-1 5 DURSUN  ÇOLAK
İSTANBUL-1 6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
İSTANBUL-1 7 ALİ  COŞKUN
İSTANBUL-1 8 EMİNE  KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-1 9 RAŞİT EMİR SÜER
İSTANBUL-1 10 MURAT KARAMAN
İSTANBUL-1 11 VEDAT BAYRAM
İSTANBUL-1 12 YÜCEL COŞKUN
İSTANBUL-1 13 OĞUZHAN HASAR
İSTANBUL-1 14 HATİCE DİLRUBA  OĞULCUKLU
İSTANBUL-1 15 CEVAT SARAÇ
İSTANBUL-1 16 YÜCEL AYDIN
İSTANBUL-1 17 MERAL ALEMDAR
İSTANBUL-1 18 AHMET ÇELEBİ
İSTANBUL-1 19 AHMET SELÇUK CAN
İSTANBUL-1 20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
İSTANBUL-1 21 AYSEL KIRALİ
İSTANBUL-1 22 HÜLYA ARICI
İSTANBUL-1 23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
İSTANBUL-1 24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU