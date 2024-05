Uluslararası Rotary 2420. Bölge Federasyonu tarafından Antalya’nın Alanya İlçesindeki Haydarpasha Palace Hotelde düzenlenen konferansta gerçekleştirilen imza töreninde, Deprem sonrasında Adıyaman’da çok başarılı projelere imza atan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ile kardeş kulüp olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Dolmabahçe Rotary Kulübü Başkanı Sevgi Yılmaz; "Türkiye’nin en doğusundan batıya uzanan bir kardeşlik bağı kurulduğu için çok mutluyuz. Umarım hep birlikte çok güzel yeni projelere imza atacağız. Depremden sonra büyük acılar yaşayan Adıyaman için Türkiye’nin dört bir yanından herkes seferber oldu. Bizlerde bu sorumluluk bilinci ile ilk günden bugüne kadar Türkiye Rotary ailesi olarak sürekli yeni projelerle desteğimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz"dedi.

İstanbul Ekoloji Rotary Kulübü Başkanı Özgül Öztürk Aksu ise imzaladıkları protokol ile birlikte bağların daha da gücendiğini ve gelecekte Adıyaman’da Ekolojik önceliklere göre ortak projeler yapacaklarını söyledi.

Aksu: ”Özellikle Deprem sonrasında büyük kayıplar yaşayan Adıyaman ve güzel insanları için ilk günden buyana her konuda yardım için seferber olduk. Bu süreç iki kulüp arasındaki bağların daha da güçlenmesine dostluklarımızın pekişmesini sağladı. Bizler Adıyaman’daki Rotaryen kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların belirlediği projelerde her zaman katkı sunmaya ve Kardeş şehrimize kulübümüz ve bölgemiz her konuda destek olmaya hazırdır” dedi.

İstanbul Tarım Rotary Kulübü Başkanı Semra Eldeş Kaymak: ”Türkiye’nin en doğusunda harika işler yaparak gönülleri fethetmeyi başaran kıymetli dostlarımızın olduğu bir kulüp ile imzaladığımız protokol ile kardeş kulüp olduğumuz için çok mutluyum. Kulübümüz tematik bir kulüp, Tarım odaklı projeler yapıyoruz ancak Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü için el birliği ile deprem sonrası çalışmalar kapsamında nasıl bir proje yapmamız gerekirse Adıyaman’ın ve güzel insanlarının hep yanında olacağız” dedi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mehtap Bostancı Binzet:”Türkiye’nin en doğusundan en batısına uzanan bir kardeşlik köprüsü ile Rotary 2420. Bölge Kulüplerinden Dolmabahçe Rotary Kulübü ile tematik kulüplerden İstanbul Tarım Rotary Kulübü ve İstanbul Ekoloji Rotary Kulübü ile kardeş kulüp olduk. İmzaladığı bu protokol ile hem Bölgeler arasında ki dostluğumuz gelişecek hem de memleketimize yeni projeler hazırlayarak desteğimiz artacaktır. Amacımız zor günlerden geçen memleketimizde yaraları sarılmak ve eski günlerimize geri dönebilmek. Bizler her zaman sorunlarımıza ve dertlerimize çare olabilmek için ellerinden gelen gayreti gösteren Rotary Kulüplerimiz ile kardeş kulüp olmaktan onur duyuyoruz” dedi.



