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Gül, yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da; plajlar,sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, ruhsatlı nargile salonlarının yasak kapsamında olmadığını belirtti.

İstanbul Valiliği, ruhsatlı nargile salonları hariç plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesini yasakladı. Vali Davut Gül, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklandı.

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