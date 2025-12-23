İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma dosyasında yer alan HTS kayıtları ile MASAK raporlarında tespit edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, 22 şüphelinin daha suç örgütü faaliyetlerine karıştığı belirlendi.

Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Soruşturma kapsamında daha önce, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Aslı Kotan hakkında ise imza şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın, daha önce ele geçirilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

