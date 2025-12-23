Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, esnaf ziyaretleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti. Bu kapsamda Kaymakam Algın, Edeler Beton'un sahipleri Şaban Ede, Muammer Ede ve Atilla Ede'yi iş yerlerinde ziyaret ederek işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İşletme sahipleri ve çalışanlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Algın, firma yetkililerine hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında ayrıca İkram Pastanesi sahibi İlyas Yıldırım ve çalışanlarını da ziyaret eden Kaymakam Algın, işletme hakkında bilgi alarak esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaymakam Algın, esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine dikkat çekerek, kamu kurumları olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak : PERRE