İstanbul’da meydana gelen son depremin ardından yaşanan iletişim kesintileri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı.ANKARA (İGFA) - CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle İstanbul depreminde yaşanan iletişim krizine ilişkin soruları TBMM Başkanlığı'na sundu.

Milletvekili Özdemir, deprem sonrası binlerce vatandaşın yakınlarına ulaşamadığını, acil yardım çağrılarının kesintiye uğradığını ve bilgi akışında ciddi aksamalar yaşandığını belirtti.

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiş olmasına rağmen afetlere hazırlıksız olduklarının ortaya çıktığını vurgulayan Özdemir, “Bu yapısal güce rağmen iletişimin neden sağlanamadığı kamuoyunun haklı olarak sorguladığı bir durumdur” ifadelerini kullandı.

"Afet anlarında iletişim sadece teknolojik değil, kamusal bir sorumluluktur" diyen Milletvekili Özdemir, “Vatandaşlarımızın can güvenliği ve bilgiye erişim hakkı korunmalıdır” diyerek, bakanlıktan konuyla ilgili kapsamlı ve tatmin edici bir açıklama beklediklerini kaydetti.

Milletvekili Özdemir'in Bakanlığa yönelttiği soruları şöyle:

İstanbul’daki son deprem sonrası GSM operatörleri ne kadar süreyle hizmet kesintisine uğramıştır? Bu kesintinin nedeni nedir?

Deprem gibi olağanüstü durumlar için GSM operatörlerine tahsis edilmiş yedek bant genişliği veya acil durum iletişim altyapısı mevcut mudur? Mevcutsa neden devreye alınmamıştır?

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen GSM operatörlerinin son beş yılda afetlere hazırlık amacıyla yaptığı altyapı yatırımları nelerdir?

Bakanlık tarafından afet anlarında iletişim kesintilerine karşı yürütülen veya planlanan çalışmalar nelerdir?

Türkiye’nin deprem kuşağında bulunan büyükşehirlerinde neden bir iletişim altyapısı seferberliği başlatılmamaktadır?

Deprem sonrası yaşanan iletişim sorunları nedeniyle GSM operatörlerine herhangi bir idari yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulandıysa detayları nelerdir?

Baz istasyonları altyapı yatırımlarının ortak yapılmasının önündeki engeller nelerdir? Bu yönde bir düzenleme planlanmakta mıdır?