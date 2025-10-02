Şeriban ÖZÇAKMAK - İsrail ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan ve birçok farklı ülkeden aktivistlerin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na dün akşam saat 22.00 sıralarında İsrail savaş donanması tarafından baskın düzenlendi. 30'u Türk olmak üzere 200'den fazla kişinin de İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu bildirildi.

'Global Sumud Filosu, Gazze Kıyılarına 60 Deniz Mili Uzaklıkta'

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'nun yaptığı açıklamada, 'Tüm katılımcılar ve mürettebatın durumu titizlikle takip edilmektedir. Teknelerin durumu, gözaltılar, yaralanmalar ve olası kayıplarla ilgili doğrulanmış bilgiler elde edilir edilmez güncellemeler paylaşılacaktır. Bu, uluslararası sularda silahsız insani yardım görevlilerine yönelik yasa dışı bir saldırıdır. Hükümetleri, dünya liderlerini ve uluslararası kurumları, teknelerde bulunan herkesin güvenliği ve serbest bırakılması için harekete geçmeye ve durumu yakından izlemeye çağırıyoruz. Birkaç teknenin durdurulmasına rağmen, Global Sumud Filosu Gazze kıyılarına 60 deniz mili uzaklıktadır ve yoluna devam etmektedir' ifadeleri kullanıldı.

'Küresel Sumud Filosu'nda Alıkonulan Bazı Aktivistler İsrail'e Götürüldü'

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü açıklandı. Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya hesabı üzerinden Filo Sözcüsü Saif Abukeshek'in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri paylaştı. İsrail tarafından alıkonulan aktivistler şu şekilde:

'30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD'li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı.'

Teknelerde, 46 ülkeden 497 aktivist bulunuyor. Ülkelere göre aktivist sayıları şu şekilde:

Türkiye: 56, Malezya: 27, Yunanistan: 26, Tunus: 28, İtalya: 48, İspanya: 49, Fransa: 33, Almanya: 19, İsviçre: 19, Birleşik Krallık: 15, Brezilya: 14, İrlanda: 16, Hollanda: 10, İsveç: 10, ABD: 22, Avusturya: 4, Belçika: 4, Portekiz: 4, Norveç: 6, Finlandiya: 6, Meksika: 7, Fas: 7, Güney Afrika: 7, Yeni Zelanda: 3, Arjantin: 3, Kuveyt: 3, Ürdün: 3, Cezayir: 17, Kolombiya: 2, Uruguay: 2, Bahreyn: 2, Pakistan: 2, Litvanya: 1, Bulgaristan: 1, Hırvatistan: 1, Slovakya: 1, Çek Cumhuriyeti: 1, Lüksemburg: 1, Danimarka: 1, Umman: 1, Maldivler: 1, Moritanya: 1, Sırbistan: 1, Endonezya: 1, Japonya: 1

Türkiye, İsrail tarafından filoya gerçekleştirilen müdahaleyi 'uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi' olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşlarıyla birlikte alıkonulan diğer yolcuların serbest bırakılması için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan elde edinilen son bilgilere göre, Mikeno gemisinin İsrail ablukasını delerek Gazze kara sularına girdiği bildirildi.

Kaynak : PERRE