Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıymaan'a geldi. Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Demir, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adıyaman'a tesis kurulacağını ifade eden Demir, uçaklarda, İHA ve gemilerde çok önemli kablo sistemleri olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bölgede AFAD ile koordineli olarak ama tabi bölgenin ilimizin ayağa kalkmasının en önemli faktörlerden birisi ekonomik canlılığı sağlamak, konutlar yanında istihdamında oluşturmak. O açıdan istihdam projesi başlattık. Bölgeye sadece konut değil, belirli yatırımlar yaparak, teknoloji getirerek istihdama sağlamak istedik. Bu anlamda bölge turlarımız devam ediyor. Bugün Adıyaman'dayız, Kapsamlı bir yatırım projemiz var. Adıyaman özelinde tabi çeşitli yatırım alanları belirlerken, şirketlerimizin bazılarını da pilot sorumlu olarak tanımlıyoruz. Adıyaman özeline düşündüğümüz yatırım, kablaj ve konektör tesisi. Meseleyi şöyle izah edeyim; hem uçaklarımızda, İHA'larımızda, hem de gemilerimizde çok önemli kablo sistemleri var bunlar çok önemli ve şuanda sektörde bir tıkanıklık var bir yatırım ihtiyacı var. Artı bu alanda oluşturulacak etkinlik hem sivil alana hemde diğer alanlara ihracata hizmet edebilecek seviyede konektör dediğimiz şeyde bu kabloların bağlantılarını oluştururken bunun çoğunu da ithal ediyoruz. Türkiye'nin bu konudaki etkinliği çok az. Bu açıdan Türkiye'nin de önünü açacak kablaj ve konektör yatırımı burada düşünüyoruz. En önemli kullanılacak biriside havacılık sanayii olduğu içinde TUSAŞ'ı burada önder, öncü yatırımcı yaptık. Ayrıca istihdam edeceğimiz personelimizin bölgeden olması önceliğimiz."

Yaraların sarılması noktasında gayret sarf ettiklerini de kaydeden Demir, "Yaraların sarılması çok önemli. Devletimiz çeşitli alanlarda çok yönlü faaliyetlerde bulunarak yaralarımızın sarılması için bütün gücüyle gayret sarf ediyor. Felaketin boyutu ve büyüklüğü inşallah bunun altında hep beraber kalkacağaız. Tabi deprem bölgesinde her vatandaşımız her kurum ve kuruluşumuz elinden geldiği kadar destek vermek istiyor. Biz de Savunma Sanayii sektörü olarak ihtiyaçlar olarak AFAD ile koordineli halinde bir dizi faaliyetlerde bulunduk. Ama uzun süreli projeler daha kapsamlı çalışmalarda bulunmak şart. O açıdan tabi ki kalıcı konutların yapılması konusunda devletimiz önemli bir çaba içerisindedir" diye konuştu.

İsmail Demir, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde iş inşalarıyla bir araya gelerek kurulması planlanan tesise ilişkin istişarede bulundu.



Kaynak : PHA