Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Turkcell Sağırlar Futbol Süper Liginde deplasmanda karşılaştığı Adana Kurttepe İşitme Engelliler takımını 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maça hızlı başlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, attığı 4 golle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Adana Kurttepe İşitme Engelliler maçında elde ettiği galibiyetten dolayı takımını tebrik eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Galibiyet serisine devam eden işitme engelliler futbol takımımız bu hafta karşılaştığı Adana Kurttepe Spor Klubünü 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Takımımızı ve oyuncularımızı elde ettikleri galibiyetten dolayı tebrik ediyor, sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.