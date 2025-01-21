Adıyaman Belediyesi spor tesislerinde sürdürülen antrenmanlara katılan Belediye Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammed Deniz Daşkol, Belediye Meclis Üyeleri Seyfettin Öztürk ve Ahmet Çakır, teknik ekip ve sporcularla bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Spor Kulüp yöneticilerinden sporculara başarı dileği

Antrenör Mehmet Yıldırım’dan takımın çalışmaları hakkında bilgi alan kulüp yöneticileri, sporculara turnuvada başarılar diledi. Kulüp Başkanı Muhammed Deniz Daşkol, 6 Şubat depremleri sonrası faaliyetlerine ara veren Adıyaman Belediyespor’un, Başkan Abdurrahman Tutdere’nin göreve gelmesiyle birlikte hızlı bir yapılanma sürecine girdiğini ve birçok branşta kısa sürede toparlanarak yeniden faaliyetlerine başladığını vurguladı.

Deprem sonrası Tutdere’nin liderliğiyle sportif yapılanma hızlandı

Başkan Tutdere’nin, Adıyamanlı sporcuların her türlü spor faaliyetlerine ve tesisleşmeye büyük destek verdiğini ifade eden Daşkol, “Süper Lig’de mücadele eden futsal takımımızın Kütahya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda başarılı olmasını istiyoruz. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz, turnuvadan başarılı sonuçlarla döneceğimize inanıyoruz” dedi.

Futsal Takımının Hedefi: Şampiyonluk kupası

İşitme Engelliler Futsal Takımı Antrenörü Mehmet Yıldırım ve milli sporcular Mustafa Şaşmaz ile İlhan Çetinkaya, çalışmalarını şampiyonluk hedefi doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti. Sporcular, turnuvada başarılı olarak şampiyonluk kupasını hem Adıyaman halkına hem de kendilerine büyük destek veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye hediye etmek istediklerini ifade ettiler.



Kaynak : PHA