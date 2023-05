İbn Haldun Üniversitesi olarak depremin hemen ardından depremzedeler için yardım çalışmaların yanı sıra ayni ve nakti yardımların ile psikososyal destek ve psikolojik ilk yardım konusunda uzman gönülleri bölgeye hareket etti.

İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (İPAM) bünyesinde alanında saygın bir yere sahip akademisyenler rehberlik ve gözetiminde, klinik psikoloji doktora ve yüksek lisans programları mezunları ile doktora tez dönemi öğrencilerden 53 kişilik uzman bir ekip oluşturuldu.

Gönüllü ekip şu ana kadar yaklaşık 7 bin 500 depremzeye ulaştı. Çalışmalar arasında her yaş grubuna yönelik psikolojik ilkyardım, çadır ziyaretleri, bireysel görüşmeler, ergenlere yönelik terapötik grup çalışmaları ve çocuklara yönelik etkinlikler önemli bir yer tuttu.

İbn Haldun Üniversitesi Psikolojik Araştırmalar Merkezi (İPAM), Zakat Foundation of America, Adıyaman Valiliği, AFAD ve Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla Adıyaman Psikoterapi Kliniği hizmete alındı.

Paydaşlar arasında protokol imzalandı.

İmza törenine AFAD Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Zakat Foundation of America Türkiye Temsilcisi Mustafa Akçelik, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık’ta katıldı.

AFAD Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek yapılan işbirliği için paydaşlara teşekkür etti. Projenin depremi yaşayan diğer iller için bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, deprem sebebiyle yaşanan travmaların tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sorunlara sebebiyet vereceğine dikkat çekti. İPAM’ın 6 yıllık tecrübesini Adıyaman’da aktif olarak kullanacağını ifade etti.

Zakat Foundation of America Türkiye Temsilcisi Mustafa Akçelik ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ta projenin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Medaim Yanık’sa merkezin günde 40 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

1 ay gibi kısa bir sürede prefabrik olarak inşaa edilen psikoterapi merkezi 6 terapi odasıyla faaliyet gösterecek. Ayrıca online terapi desteği de sağlanacak. Depremin sonrasında sahada bulunan 53 kişilik uzman ekipten 17 terapist sahada en az 6 ay kalarak dünyada ilk defa yapılacak bir çalışmaya imza atacaklar.



Kaynak : PHA