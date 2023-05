Depremzedelerin çadır kentlerde yaşadıkları sorunları ilgili Vali başta olmak üzere yetkililere bizzat ileteceğini ifade eden Milletvekili Tutdere, yaşanan sorunların çözümü için konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

"Deprem bölgesinde yaşayan kiracılar büyük bir mağduriyet yaşıyor"

Merkez’e bağlı Karapınar Mahallesi’nde kurulan 10 nolu çadır kentte 70’den fazla çadırda 200’ün üzerinde depremzede kalıyor. AFAD yetkilileri depremzedelerin kaldığı çadır kenti kaldırarak depremzedeleri başka bir noktaya taşımak istiyor, depremzedeler ise bu duruma karşı çıkarak bulundukları noktadan ayrılmak istemiyor.

6 Şubat depremi sonrası ev sahipleri tarafından evlerinden çıkarılan kiracılar zor koşullarda buldukları çadırlarda barınırken şu an kaldıkları çadırlardan da çıkarılma korkusunu yaşıyorlar. Üstelik AFAD kiracı vatandaşlara konteyner hakkı da tanımıyor.

Kiracılar yaşanan sorunlara çözüm bekliyor

Deprem bölgelerinde yaşayan kiracıların büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getiren çadır kentte yaşayan bir depremzede, "Eşim yok, iki çocuğumla birlikte sokakta kaldım. Şu an kaldığımız çadırdan bizi çıkarıyorlar, ben kadın başıma sokakta yaşarsam ne yapacağım? Ev sahipleri zaten konteynerlere yerleşti, peki biz kiracılar ne olacağız ne yapacağız? Biz kiracılar mağduruz. Neden kiracılara bir çözüm bulunmuyor.” dedi.

Kaldıkları çadır kentten başka bir yere taşınmak istemedikleri belirten başka bir depremzede ise, “AFAD bizim çadırlarımızı buradan kaldırıyor. Burada kalanların çoğu kiracı, hiçbirinin evi yok. Benim dört kardeşim var, dördü de ev sahipleri tarafından evden çıkarıldı. Bizi taşımak istedikleri yer hem kalabalık hem de hijyen açısından sorunlu bir bölge.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tutdere: Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğim

Depremzedelerin yaşadıkları sorunları tek tek dinleyerek sorulan soruları cevaplayan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ın ve hemşehrilerimizin yaralarını sarmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Bundan sonra da Allah nasip ederse aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin, bizler yanınızdayız. Yaşanan tüm sorunların çözümü için konunun takipçisi olacağız. İş kime kadar uzanırsa uzasın takipçisi olacağım, kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğim.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA