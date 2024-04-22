Bahçeli, Türk milletini değersizleştirmeye çalışan bir "müfsit zihniyet" olarak nitelendirdiği Bakan Şimşek'i hedef alarak, kamuoyuna seslendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Bahçeli, Mehmet Şimşek'i doğrudan isim vermeden eleştirdi. Bahçeli, yazılı açıklamasında, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise DEM Partisi'ne yönelik sert sözler oldu. Bahçeli, Türk bayrağını kabullenemeyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması ve DEM Partisi hakkında kapatma davası açılması çağrısında bulundu. Bunun yanı sıra, bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve müfettiş görevlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP lideri açıklamasında, "Küresel Emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki, milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kastetmektir.

Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA