Adıyaman'da 9 katlı binanın çatısına çıkarak atlamak isteyen şahıs ekiplerce ikna edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da 9 katlı binasının çatısına çıkan Y.B., henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı canına kıymak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak Y.B. ile görüşme sağladı. Ekiplerin yaptığı görüşmeler neticesinde Y.B. ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.