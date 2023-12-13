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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandı.

Operasyonda, uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."