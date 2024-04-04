31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Abuzer Yakan, 717 oy alarak İnlice Belediye Başkanı oldu. Rakipleri arasında yer alan Ak Parti adayı Mehmet Yakan 586 oy, Saadet Partisi adayı Şerafettin Kum ise 4 oy aldı.

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, herkese verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Bizlere büyük bir destek ile sahip çıkan İnlice halkına sözümdür. Sizin bu desteğinizi asla boşa çıkarmadan size ve memleketime layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bu beldemizi hep birlikte hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA