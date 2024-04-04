Edinilen bilgilere göre kaza ikindi saatlerinde Karapınar’da meydana geldi.

Kent Merkezi yönünden Organize Sanayi Kavşağı yönüne doğru ilerleyen 02 AED 588 plakalı motosiklet ile 05 DA 427 plakalı ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü F.Y. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan F.Y. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil servise kaldırılan yaralının durumu ağırlığını korurken, olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA