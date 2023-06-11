Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri ile 28 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçim sonuçlarını, yaptığı anketlerle neredeyse birebir bilerek Türkiye’de dikkatleri üzerine çekmişti.

Ortaya koyduğu bu önemli başarıyla kamuoyunun yakından takip etmeye başladığı Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi son olarak, CHP Genel Başkanı olarak Kimi Görmek İstersiniz?’ başlığıyla yeni bir kamuoyu araştırması yaptı.

81 şehirde 1-10 Haziran 2023 tarihleri arasında 16 bin 200 kişiye ulaşılan anket CATI yöntemi kullanılarak yapıldı.

Ankette, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül, Tanju Özcan, Muhittin Böcek, Mustafa Tunç Soyer, Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel isimleri sorularak hangisini Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı olarak görmek istesiniz sorusu yöneltildi.

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketinin CHP Genel Başkanıyla ilgili yapmış olduğu ankette ilginç sonuçlar çıktı.

Anket sonuçlarında Ekrem İmamoğlu birinci sırada yer alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’ün arkasına düşerek 4. sırayı aldı.

Muharrem İnce’nin halk tarafından ikinci sırada CHP Genel Başkanı olarak görülmek istenmesi ve Mustafa Sarıgül ise 3. Sırada yer alması dikkat çekti. Mansur Yavaş ise ancak 6. sırada yer bulabildi.

Anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 49,3 oranla ilk sırada yer alan isim oldu.

Ankete katılanların yüzde 4,1’i cevap vermezken, yüzde 5,7’si fikrim yok dedi.

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin yaptığı ‘CHP Genel Başkanı olarak Kimi Görmek İstersiniz?’ anketinin sonucu şöyle:

Yüzde 49,3 Ekrem İmamoğlu

Yüzde 12,2 Muharrem İnce

Yüzde 8,3 Mustafa Sarıgül

Yüzde 5.5 Kemal Kılıçdaroğlu

Yüzde 4,2 Tanju Özcan

Yüzde 3, 4 Mansur Yavaş

Yüzde 2,3 Muhittin Böcek

Yüzde 2,1 Mustafa Tunç Soyer

Yüzde 1,5 Özlem Çerçioğlu

Yüzde 1,4 Özgür Özel

Yüzde 5,7 Fikrim Yok

Yüzde 4,1 Cevap Yok



Kaynak : PHA