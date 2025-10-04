Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, doğrudan iletişim kurmayı hedefleyen 'Maarif Sohbetleri' programında eğitimcilerle bir araya geldi. Adıyaman SANKO Öğretmenevi'nde gerçekleşen program, öğretmenlerin sahada karşılaştıkları sorunları paylaşabildikleri, eğitim-öğretime dair fikir, proje ve önerilerini dile getirebildikleri samimi bir sohbet ortamı sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenlerin görüşlerini tek tek dinleyerek sorularını içtenlikle cevapladı, yeni döneme dair hedefler ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Programda, ortak bir vizyon oluşturularak öğrenciler için daha güçlü bir eğitim geleceği inşa etme kararlılığı vurgulandı.

Kaynak : PERRE